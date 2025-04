Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista e inviato, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Napoli: "In quella scudetto non c’è partita tra il calendario del Napoli e quello dell’Inter. Badate bene, qua non si considera l’elenco di impegni comprendenti le coppe. E’ ovvio che l’Inter è molto più in difficoltà su quello.