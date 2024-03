"Non solo per tutte le ragioni facilmente immaginabili. Ma forse non sufficientemente valutate. Nella sua tana l’Atletico decuplica le forze e l’autostima, e questo si somma alla loro irriducibilità, nota e vista anche al Meazza. Il calderone che era il Calderon prende fuoco soprattutto nelle grandi notti, e questa lo è più che mai, tanto più che l’Atletico in campionato ha solo da proteggere il proprio terzo posto Champions. Anche se non sarà al meglio comunque Griezmann recupererà, e l’Inter non potrà fare altro che opporre un eccezionale atletismo per resistere alla forza d’urto delle linee compatte dei colchoneros. Forse la manovra non sarà eccezionale, ma l’intensità può essere travolgente se l’Inter non manterrà la testa fredda facendosela surriscaldare dall’ambiente. Non ha mai tradito la sua filosofia Simone Inzaghi, non lo farà stavolta ma sarà accorto e terrà conto del gol di vantaggio".