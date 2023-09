Trevisani: “Roma costruita male e allenata peggio. E c’è una storia non vera su Mourinho”

Lo sfogo del giornalista: "Al netto di come la vogliate pensare, la Roma ha meno della metà dei punti del Lecce. Dopo 6 partite, non dopo 2"

Intervenuto in diretta su Fantagazzetta, Riccardo Trevisani , giornalista, si è sfogato così sulla crisi della Roma di Jose Mourinho : "Al netto di come la vogliate pensare, la Roma ha meno della metà dei punti del Lecce. Dopo 6 partite, non dopo 2.

Tutte le storie che vengono raccontate sul totem Mourinho non sono vere: i giocatori stanno alla Roma per Mourinho, a Matic hanno offerto quattro lire in più e ha detto ciao a tutti. E' una squadra costruita male e allenata peggio: questa è la Roma. Se prenderei Conte? Sì, ma non oggi: ieri, forse l'altro ieri".