"E non sono di maniera le sue dichiarazioni su questa come la sua più grande impresa in carriera: è giusto, perché alla Juve e all’Inter aveva la squadra più forte, quantunque di un’inezia come al primo anno della Juventus; così come al Chelsea non aveva la più forte ma sicuramente una versione competitiva e con la memoria recente di vittoria, e sicuramente una società che aveva fatto mercato".