Così il giornalista: "La squadra non sapeva della decisione, e non avrebbe minimamente potuto: ecco perché"

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, è tornato così sull'addio all'Inter di Simone Inzaghi: "Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter, e solo in conseguenza di accettare l’offerta dell’Al Hilal, letteralmente negli spogliatoi dell’Allianz dopo la sconfitta. Sicuramente qualcuno potrà obiettare che questa condizione può non averlo messo nella situazione per preparare al meglio la finale. Forse, o forse no.