Un weekend spartiacque nella storia di questo campionato e della corsa scudetto. Ne è convinto Tancredi Palmeri, che scrive nel suo editoriale per Sportitalia:

"Per questo dovete pensare alle conseguenze. Se l’Inter tornerà con i 3 punti da Torino, prima che ricominci la sua girandola di infrasettimanali pesanti, allora sentirà gonfiare il petto della sicurezza per affrontare gli ultimi 3 mesi di competizione al meglio. Se il Napoli espugnerà l’Olimpico dopo 2 sconfitte su 2 in stagione contro Baroni, avrà la convinzione di essere più forte delle difficoltà, degli avversari e degli infortuni".