Sull'argomento è intervenuto Tancredi Palmeri, che su X non ha escluso nessuno scenario per uanto riguarda l'attaccante classe 2003: "Con mia sorpresa, è vero il contatto dell'Inter per Xavi Simons, che sarebbe straordinario. Ma è molto difficile. Di certo l'Inter non può permettersi i 70 milioni (a meno che non esca Thuram) e di certo non potrebbe competere con Chelsea e Bayern se facessero un'offerta".