"Perché con le italiane accoppiate alle olandesi, l’Inter ha la garanzia che se entrambe Juventus e Milan passeranno nei turni dove sono decisamente favorite, allora sarà comunque derby, di Milano e d’Italia. E per quanto l’Inter possa giocare meglio o sia più forte, un derby è sempre una variabile impazzita, figuriamoci in Europa (ricordate Milan-Napoli di Champions 2 anni fa?). E soprattutto – l’aspetto che interessa più al Napoli – è uno scontro che ti drena energie nervose e fisiche. E figuratevi dunque come possa essere complicato per l’Inter gestirlo nella corsa scudetto…".