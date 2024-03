"Per Pioli va fatto un discorso a parte. Non sono d'accordo con tutte le critiche che sta ricevendo. Ho letto le parole di Cardinale, ma per me sono critiche non motivate. L'Inter è nettamente più forte, però è una squadra che è partita come progetto tre anni fa, quest'anno il Milan ha cambiato tanto ed è come se fosse ripartito da zero. Non è possibile che diventi così competitivo da subito. Il tempo però non te lo dà più nessuno. Serve lavorare, programmare, come ha fatto l'Inter".