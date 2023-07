Goran Pandev festeggia 40 anni, l’Inter: “Gol decisivi e vittorie indimenticabili”

Pandev compie oggi 40 anni, l'Inter lo ricorda così: "Prestazioni che hanno contribuito in maniera fondamentale alla vittoria di 6 trofei"

"Gol decisivi e vittorie indimenticabili: Goran Pandev ha messo la sua firma in tanti successi della storia nerazzurra.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Pandev è tornato a vestire la maglia nerazzurra nel gennaio 2010, collezionando in una stagione e mezza 69 presenze e 8 gol. Prestazioni che hanno contribuito in maniera fondamentale alla vittoria di 6 trofei: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per Club e la Champions League del 2010.