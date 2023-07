Inter-Al Nassr, Inzaghi si aspetta qualche risposta. Da domani a Tokyo, arriverà anche Zhang

"Aspettando novità del mercato, oggi la porta dell’Inter sarà difesa da Filip Stankovic e Di Gennaro, che si divideranno lo spazio a disposizione. È il primo vero test dei nerazzurri in questo campionato, dopo quelli con Lugano e Pergolettese. L’avversario è l’Al-Nassr di Ronaldo ma – vien da dire – soprattutto di Brozovic. Non sarà giusto aspettarsi ritmi alti, vuoi per il caldo e l’umidità asfissiante, vuoi perché siamo in piena preparazione. Ma Inzaghi qualche risposta se l’aspetta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.