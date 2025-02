Il rigore è gigantesco, impossibile non vederlo. Eppure non viene fischiato. Anche Panucci non si capacita dell'errore

Minuto 27 della ripresa del derby. Affondo di Thuram in area e un attimo prima che Theo Hernandez vada in scivolata sul pallone (intervento sano) arriva un colpo da dietro di Pavlovic sulla gamba sinistra dell’attaccante interista. Il rigore è gigantesco, impossibile non vederlo. Eppure non viene fischiato.