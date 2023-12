Panucci: “Inter sottotono col Genoa. Ma può vincere lo scudetto anche senza Lautaro”

"L'Inter non era stanca, anche il Genoa poteva essere stanco. Il Genoa è andato a 2mila km/h, l'Inter era sottotono. Non è perché era stanca. Il Genoa ha fatto un grande pressing, a Marassi fa partite straordinarie ma non si può vincere ovunque. Lautaro è un fenomeno ma anche Arnautovic è un ottimo attaccante. Non è che senza Lautaro l'Inter non possa vincere lo scudetto"