Tre gol in 90', ma non è stato uno spettacolo degno di nota. Juventus-Milan è stata una partita per certi aspetti a quella disputata a Milano in campionato il mese scorso. Cambiato il risultato, ma più per episodi che per una conduzione propositiva che è mancata a entrambe. Lo ha sottolineato anche Cristian Panucci, presente negli studi di Sport Mediaset, al triplice fischio dell'incontro: