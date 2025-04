Christian Panucci, ex difensore, ha parlato in studio a Sportmediaset al termine della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter

“Rammarico Milan? No, è passato in vantaggio ma la gara è stata equilibrata, anzi, forse l’Inter ha fatto qualcosa in più. Oggi la gara era diversa perché è basata sui 180 minuti, si vedeva proprio questo.