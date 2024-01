Panucci: “Supercoppa? Vince il Napoli, ha fame giusta e qualità in gara secca”

In studio a Mediaset, l’ex difensore Christian Panucci ha parlato così prima della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. “Tornare a vincere e alzare un trofeo darebbe grande vitamina al Napoli. La squadra farà una grande partita, ne sono convinto. De Vrij ha grande esperienza e quando un giocatore non è al 100%, Inzaghi non lo mette mai. Lui si fida di tutti i suoi difensori e schiera chi sta meglio. Mkhitaryan fantastico, di un’intelligenza tattica incredibile. Vince il Napoli. Ha la fame giusta e ha qualità in gara secca”, le sue parole.