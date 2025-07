Intervenuto ai microfoni di TWM Radio, l'ex dirigente Ernesto Paolillo ha commentato l'interesse dell'Inter per Ademola Lookman. "L'idea di cambiare pelle alla squadra è il miglior modo per uscire dallo choc della finale di Champions e dalle polemiche interne. Il rinnovamento ci sta. Vedo che stanno lavorando Marotta e Ausilio, vedo una strategia per cambiare pelle a questa Inter, perché ce n'era bisogno. Non serve smontare la squadra, ma delle integrazioni. E' una squadra che giocava bene ma con accorgimenti tattici sempre uguali. Si può anche cambiare modulo più volte durante la partita e questa sembra la direzione, per diventare più imprevedibili".