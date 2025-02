Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ernesto Paolillo ha parlato del match scudetto tra Napoli-Inter in programma sabato al Maradona. "Le assenze di Anguissa e Neres non sono un piacere, anche da avversari bisogna essere sportivi. E poi gli infortuni stanno colpendo tutte le squadre, guardate all’infermeria dell’Inter. Ormai si gioca troppo e i calciatori ne pagano le conseguenze. Lukaku stimolato contro l’Inter? Potrebbe esserlo molto… Lukaku non ha dimenticato come i tifosi lo abbiano beccato dopo la finale di Champions e come Inzaghi lo abbia lasciato in panchina dal 1’. Entrò a gara già compromessa e mi dispiace ripensarci. Romelu è un calciatore che mi è sempre piaciuto, da interista sono molto legato a lui. E sono molto legato anche a Conte".

"Lo ricordo quando ancora non era approdato in una grande squadra da allenatore, mi diede un paio di consigli in tribuna che ricordo e custodisco ancora gelosamente. E da tifoso, gli sarò sempre riconoscente per aver riportato lo Scudetto nella Milano nerazzurra. Antonio legge le partite come pochi e farà dei cambi ad hoc per sorprendere Inzaghi. L’Inter è conosciuta bene da tutti, mi auguro che avvenga lo stesso dai nerazzurri perché temo moltissimo il Napoli. La squadra non è in un momento di forma ottimale e tanti top non sono al meglio della condizione. E poi molto dipende dal calendario troppo fitto, che penalizza chi fa le coppe. Il Napoli può trarre vantaggio da questa situazione, anche senza gli infortunati".