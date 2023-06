Papà Inzaghi: “Simone appena finite le partite mi chiama dallo spogliatoio e…”

Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Pippo, a margine della presentazione del libro dell'ex punta del Milan ha parlato così dei figli e non soltanto. “Anche oggi ho capito quanto la gente vuole bene ai miei figli, sono molto orgoglioso di loro per quanto fatto sul campo prima e oggi. Con serietà e umiltà, sono orgoglioso di loro, due ragazzi eccezionali che non si dimenticano mai della famiglia.