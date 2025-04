Papa, anche Zanetti e famiglia si uniscono al cordoglio per la sua morte

Stesso accento, identiche radici. Papa Francesco aveva ricevuto Javier Zanetti e la sua famiglia qualche tempo essere stato eletto. Paula, la moglie del vice presidente ed ex capitano dell'Inter, ha postato le immagini dell'incontro, datato aprile 2013, con il Pontefice che è nato in Argentina, tifava San Lorenzo.

"Riposa in pace", hanno scritto sui social Javier e la moglie condividendo le foto di un momento che porteranno per sempre nel cuore. "Abbiamo avuto la fortuna di essere ricevuti quando era stato eletto. Grazie Papa per il tuo amore e il tuo esempio", si legge nei post su Instagram. Javier aveva anche organizzato con la Fondazione Pupi e con l'Inter la prima partita interreligiosa per la pace, nel 2014.