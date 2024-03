"Il nigeriano volava sul lancio lungo, era imprendibile nella profondità e saltava su come un felino sui cross dalle fasce, scatto e colpo di testa come nessuno. Era l’esecutore di un’azione che lo coinvolgeva solo nella parte finale. Lautaro invece non è solo il finalizzatore, ma anche il rifinitore e talvolta il costruttore. È insieme una prima e seconda punta, anche trequartista e se serve anche mezz’ala. Il Napoli sapeva di poter contare sul gol di Osimhen, l’Inter sa di poter contare sul gol e sul contributo di Lautaro".