"Credo che l'Inter non avrà contraccolpi, è fortissima. Ma credo al contempo che tre punti come quelli persi a Firenze in un corpo a corpo come quello contro il Napoli potrebbero anche risultare decisivi alla fine. E dico anche occhio all'Atalanta: magari non tornerà a lottare per lo scudetto, ma potrebbe rompere le scatole. Conte? Lui ha cambiato la storia della Juventus e dell'Inter, inutile girarci attorno. Giusto dare i meriti ad Allegri e Inzaghi, ma lui è l'iniziatore di questi cicli".