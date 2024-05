Pardo: “Lautaro, nessun presagio negativo. La dimensione dell’Inter…”

«Javier Zanetti ha tranquillizzato su Lautaro, ha detto che non ci saranno problemi. Mi sembra che la dimensione che l'Inter sta conquistando di anno in anno nel calcio europeo sia adatta per le ambizioni che si trova bene da un punto di vista ambientale e si sente calato nel ruolo, nel vestire la maglia, con questa squadra, con questa tifoseria. Le leggi del mercato sono infinite, ma penso che tutto stia andando per il meglio e non ci sono presagi negativi sul rinnovo», ha sottolineato il giornalista sull'argentino.