AS – Paredes torna al PSG: addio Juventus. Su di lui Inter e Atletico Madrid

La stagione di Leandro Paredes non è andata secondo le aspettative: il centrocampista argentino, arrivato la scorsa estate alla Juventus in prestito dal Paris Saint-Germain, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in bianconero, e non verrà riscattato. Il suo futuro, tuttavia, non sarà a Parigi, dal momento che non rientra nei piani del club campione di Francia.