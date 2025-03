Condò: “Inter vicina al match point, ora calendario dice Napoli. Lautaro…”

Paolo Condò, in studio a Skysport dopo la partita tra Napoli e Inter, ha detto la sua sull'uno a uno maturato al Maradona nella sfida scudetto. «Situazione già vista quest'anno, Inter non riesce a trattenere risultato. Ha pareggiato 4-4 la gara di andata con la Juve che vinceva due a zero, ha perso nel secondo tempo al ritorno con i bianconeri. Ha perso nei minuti finali il derby d'andata di campionato e anche quello della Supercoppa. In CL l'unica gara persa è per un gol incassato all'ultimo minuto», ha sottolineato.

«L'Inter - ha aggiunto il giornalista - se non riesce ad arrivare al finale di gara con due gol di vantaggio, in una situazione, in cui può commettere un errore, alla fine non tiene il risultato. Lautaro non segna, ma fa da leader? Uno dei motivi per cui continuo a pensare che i nerazzurri siano i più forti in Serie A. Ha giocato una gara di sponda, si proponeva per tenere palla, fa salire la squadra, triangolare con precisione. La squadra nerazzurra è arrivata vicina al match point ma essere raggiunta a pochi minuti dalla fine ti fa guardare al calendario dove una squadra incerottata è attesa da diverse partite, compresa la Coppa Italia e forse adesso in questo momento il Napoli, anche se a meno uno, da un punto di vista è più avanti».