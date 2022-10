Parma, Circati: “Contenti di trovare l’Inter, ma ci penseremo più avanti”

Le dichiarazioni del difensore crociato Alessandro Circati, rilasciate al termine della partita Parma-Bari, valida per il secondo turno della Coppa Italia Frecciarossa: "L'atteggiamento? Chi va in campo, o chi ha giocato meno, non fa differenza. Il mister ci ha fatto giocare perché vede qualcosa in noi. In allenamento ci prova tutti, è una scelta sua e cerchiamo di essere tutti pronti. Siamo una squadra unica, tutti possono giocare. Il mister fa giocare chi pensa possa essere utile a far vincere la partita. Oggi abbiamo fatto tutti del nostro meglio. Il mister ci ha chiesto di stare molto compatti, uniti, come un gruppo. E si deve difendere in 11. Noi ci teniamo a non prendere gol, lavoriamo sempre in allenamento a provare a fare questo. Cheddira? Ovviamente ha fatto un buon inizio di campionato. Ha fatto tanti gol, ma non cambia niente a noi che lo sfidiamo: cerchiamo sempre di fare il meglio. L'Inter? Siamo tutti contenti, però noi ci penseremo quando saremo vicini alla partita. Adesso pensiamo al Sudtirol e alle partite che ci aspettano. Quando sarà il momento di andare a San Siro, ci prepareremo".