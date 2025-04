Crollo Atalanta

"Non so se Gasperini dicendo che può andare via abbia destabilizzato tutto. Per me l'Atalanta non era pronta per vincere lo Scudetto, per lottare per il vertice devi avere giocatori e tecnico abituati a questi livelli. L'Atalanta è una grandissima realtà che da anni sta facendo benissimo, ma per vincere devi mettere ogni anno un top player. Così può navigare nella zona Champions come ha sempre fatto, per vincere serve altro".