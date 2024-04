Continua la festa in piazza Duomo per lo scudetto dell'Inter. La squadra ha raggiunto i tifosi per unirsi nell'abbraccio di una piazza gremita in ogni ordine di posto. Ecco come ha commentato le emozioni di questa giornata stupenda e infinita Stefan de Vrij: "Sono senza parole, non riesco a togliermi il sorriso. Penso che questo scudetto rappresenti tantissimo. Uno scudetto importantissimo per la seconda stella. L'abbiamo voluto tanto e aspettato. L'ultimo scudetto vinto non lo abbiamo potuto festeggiare. Sono contentissimo".