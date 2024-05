"Al numero 1 Ancelotti è il numero 1 indiscusso, poi metto Gasperini per la capacità di riciclarsi. Altri allenatori hanno fatto fatica a mantenere un ciclo vincente. Poi Conte per i risultati iniziali, dopo il Tottenham deve ripartire forte. Spalletti ha visto alzare il suo valore per lo scudetto del Napoli. Allegri è in alto per quello che ha fatto alla Juve, è un allenatore vincente. Sarri ha ottenuto risultati, portando anche la Lazio in Champions. Poi settimo Inzaghi: è l'unico mai esonerato, alla Lazio ha fatto percorso netto. 5 anni alla Lazio non sono scontati, all'Inter ha vinto lo scudetto al terzo anno. Ottavo metto Pioli, ok lo scudetto ma prima non ha mai avuto continuità. Infine Mancini per l'Europeo che bilancia con la mancata qualificazione al Mondiale e decimo Ranieri"