Seconda gara casalinga per l'Inter. In un San Siro che si preannuncia per l'ennesima volta sold out, andrà in scena il primo big match per i nerazzurri che affronteranno l'Atalanta. La grande novità rispetto alla gara vinta contro il Lecce, è il ritorno di Lautaro Martinez dal 1'. Il Toro aveva saltato l'esordio a San Siro per un affaticamento muscolare, adesso sarà lui a guidare l'attacco insieme a Thuram.