Parolo: “Inter, la finale di CL decide la caratura di Inzaghi. Confido nella…”

«L'Inter ha fatto sognare i tifosi, ti ha portato fino a Monaco e non si può parlare di stagione fallimentare». Così Marco Parolo su DAZN ha parlato del secondo posto dell'Inter in campionato e della prossima partita che spetta ai nerazzurri, la finale di Champions conquistata dopo l'eliminazione del Barcellona. «Per me la finale decide la caratura di Inzaghi, se entra in un Olimpo di allenatori top e vincenti o rimane un grande, ottimo allenatore, ma gli è mancato l'ultimo passo. Vai a rivedere i quattro anni e fai un bilancio e si pesa maggiormente la mancanza della CL. Se entri in quello Olimpo forse rivaluti tutto», ha aggiunto l'ex calciatore.

«L'Inter ha mancato il campionato e il Napoli ha fatto il massimo che poteva. Il PSG è allenato benissimo, è preparato Luis Enrique. Confido nella capacità dell'Inter di saper soffrire come con il Barcellona ma il PSG concede meno e anche gli attaccanti difendono. Non sarà facile ma dico 60 Inter e 40 PSG. Non credo che l'Inter voglia mandare via Inzaghi anche perché si ritroverebbe a zero e chi prende al suo posto e che possa seguire la stessa rosa. Se vince la Champions cambia tutto il giudizio. Gli serve vincere quel trofeo per essere considerato un big ed entrare nella storia», ha concluso Parolo.