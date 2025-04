"Il fatto che il Napoli sia alla stessa distanza dell'Inter è un bene per il Napoli. Tutti pensavamo che l'Inter vincesse a Parma, l'Inter deve andare a Bologna. Centrocampo Napoli o Inter al top? Non lo so, io dico Napoli. Ed è il motivo per cui il Napoli si trova lì in classifica. Ha una struttura europea. L'Inter ha dimostrato negli anni di avere una mentalità vincente. Il Napoli incontra tutta la destra della classifica. Il Parma cambia modulo e l'Inter fa fatica a ritrovarsi. Inzaghi ha risposto sui cambi, tutti gli stanno riconoscendo il valore di quello che sta facendo. La cosa che mi fa specie è l'Inter del secondo tempo che non trova equilibrio e non riesce ad andare a pressarli. Sul 2-0 ti viene di fare la corsa in meno, poi gol di Bernabé un po' casuale e cambia l'inerzia della gara. Scudetto aperto perché l'Inter deve giocare su tre fronti, ha tanti giocatori che devono essere gestiti. Bastoni lo deve gestire, è sempre a rischio fisicamente. Se vinco 2-0 a Parma e lo tolgo, non mi devi dire niente. Il discorso è che l'Inter per arrivare in fondo deve lasciare qualcosa. Frattesi non ti cambia il palleggio, è uno di inserimento. Zielinski più vicino ai tre di centrocampo, sta mancando Dumfries.