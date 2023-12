Parolo: “C’è un’Inter con Lautaro e un’Inter senza. E fa differenza per scudetto”

Marco Parolo, ex calciatore e oggi opinionista per DAZN, ha parlato della partita tra Inter e Genoa, a Marassi. «Sicuramente dopo questa sera è evidente che ci sia un'Inter con Lautaro e un'Inter senza. La squadra nerazzurra, senza di lui fa la sua partita ma non vince. Lautaro fa la differenza. Dal vincere lo scudetto e non vincerlo la differenza è Lautaro», ha detto.