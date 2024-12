Parolo: “Inter può fare il Triplete. Anzi, senza infortuni ha l’obbligo di…”

Nel corso del programma di Dazn, Step On Football, Marco Parolo ha analizzato il momento dell'Inter. La prima domanda è se i nerazzurri possono ambiare al Triplete: "Per me sì, deve provare ad andare avanti in Champions, entrare tra le prime 8.- Se non hai infortuni e se la condizione fisica della squadra, con le alternative che ha, l'Inter ha l'obbligo di andare avanti".