Parolo: “Lautaro a fine carriera meglio di Vieri e Milito. L’Inter può vincere la Champions”

"Questa Inter ha un progetto per poter vincere la Champions, ha tutto per essere una contender. Ora City, Real sono più forti ma con Barcellona e Bayern se la gioca. Mkhitaryan? Per me Mkhi è più importante di Calhanoglu nell'Inter attuale, se togli Mkhi, Calha soffre un po'"