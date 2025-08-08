Pasqualin: “Lookman andrà all’Inter per un motivo. In altri tempi…”

Le parole del noto avvocato a proposito della telenovela che tiene banco in queste settimane sul futuro del nigeriano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 agosto - 04:00

Claudio Pasqualin, noto avvocato esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW di quanto sta accadendo sul fronte Lookman con il giocatore che ha disertato gli ultimi appuntamenti a Zingonia. Queste le sue considerazioni:

"L'Atalanta può fare ricorso a tutti i mezzi che il regolamento consente e sanzionare pesantemente il calciatore che viene meno ai suoi obblighi contrattuali. Lookman è legato da un contratto. E puntare i piedi è quanto di più sconsigliato ci sia. Alla fine prevarrà la sua volontà, ce lo insegna l'esperienza. Però c'è modo e modo".

Vestirà nerazzurro?

"Penso che alla fine si chiuderà. La volontà del calciatore, oggi, prevale. Altroché i tempi di Rivera e Mazzola che non potevi neanche rifiutare il trasferimento. Mi aspetto che l'Inter alzi la sua offerta. Marotta e Percassi sono amici e alla fine la molleranno lì".

Che Serie A sta nascendo?

"Sta nascendo un campionato che ha visto la prima parte del mercato abbastanza vivace, frizzantina. Ci sono stati molti affari. La società più tempestiva è stata il Napoli, ma non è quella che ha speso di più. Complimenti al Napoli che può dirsi la regina del mercato".