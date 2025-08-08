fcinter1908 ultimora Pasqualin: “Lookman andrà all’Inter per un motivo. In altri tempi…”

Pasqualin: “Lookman andrà all’Inter per un motivo. In altri tempi…”

Le parole del noto avvocato a proposito della telenovela che tiene banco in queste settimane sul futuro del nigeriano
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Claudio Pasqualin, noto avvocato esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW di quanto sta accadendo sul fronte Lookman con il giocatore che ha disertato gli ultimi appuntamenti a Zingonia. Queste le sue considerazioni:

"L'Atalanta può fare ricorso a tutti i mezzi che il regolamento consente e sanzionare pesantemente il calciatore che viene meno ai suoi obblighi contrattuali. Lookman è legato da un contratto. E puntare i piedi è quanto di più sconsigliato ci sia. Alla fine prevarrà la sua volontà, ce lo insegna l'esperienza. Però c'è modo e modo".

"Penso che alla fine si chiuderà. La volontà del calciatore, oggi, prevale. Altroché i tempi di Rivera e Mazzola che non potevi neanche rifiutare il trasferimento. Mi aspetto che l'Inter alzi la sua offerta. Marotta e Percassi sono amici e alla fine la molleranno lì".

Che Serie A sta nascendo?

"Sta nascendo un campionato che ha visto la prima parte del mercato abbastanza vivace, frizzantina. Ci sono stati molti affari. La società più tempestiva è stata il Napoli, ma non è quella che ha speso di più. Complimenti al Napoli che può dirsi la regina del mercato".

