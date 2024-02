"Tra l’altro, ormai non fa più notizia vedere qualcuno in panchina dotato di auricolare, per comunicare con i match analyst, o con il tablet per rivedere in tempo reale gli episodi controversi o le analisi del Var. Per non dire di quanto accade nel mercato dove si va ben oltre il ridicolo: con chi dovrebbe parlare un procuratore di un affare se il direttore sportivo è inibito, forse con il portinaio della sede o una segretaria? Per non dire di quei dirigenti-ombra che conducono le operazioni addirittura senza comparire negli organigramma societari (molti gli esempi, anche illustrissimi). Un buon motivo per sposare l’idea di una riforma nelle sanzioni del giudice sportivo ad allenatori e dirigenti: non più squalifiche, ma pesanti multe, opere di bene per finanziare (ad esempio) le strutture dei settori giovanili che spesso cadono a pezzi".