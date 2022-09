Passarella: “Sempre avuto un buon legame con l’Inter, parlo molto con Zanetti. Lautaro…”

Daniel Passarella, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di un legame con l'ambiente nerazzurro ancora molto forte. Il giocatore è stato premiato prima di Inter-Torino: "Per me è un enorme piacere essere qui in questo stadio, mi vengono i mente tanti momenti e ricordi. Ho sempre avuto un buon legame con l'Inter. Lautaro Martinez? Parlo molto con Zanetti, ho avuto modo di creare una comunicazione con il calcio qui. Hanno visto Lautaro e l'hanno portato qui. Con tutto il rispetto che merita il Torino noi dobbiamo oggi giocare la nostra partita, sono sicuro che ce la farà. Mando un abbraccio a tutti i tifosi nerazzurri".