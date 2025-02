Pastore: “Arnautovic 35′ pessimi, poi quell’arcobaleno. Esemplare Zielinski, tanto da…”

La condizione atletica non è stellare tanto nei titolarissimi che nelle riserve che hanno limiti propri come Taremi giustificato da Inzaghi. Questo affanno si nota da parecchi settimane, da inizio 2025 e potrebbe pesare in primavera. Ma i giocatori sanno di questa condizione e suppliscono con tigna e concentrazione. Esemplare la prova di Pavard e Zielinski che da 2-3 partite si sta esprimendo su livelli alti tanto da mettere in discussione la titolarità di Mkhitraryan.