"Secondo me sarà una partita che conterrà tante partite in una, la Juventus tende a partire sempre molto bene negli scontri diretti. Il piano gara di Motta è quasi sempre giusto. Non ricordo una partita approcciata male dalla Juventus. La Juve a Napoli gioca un grande primo tempo e poi crolla, parte benissimo a Bergamo e poi si abbassa, parte bene in Supercoppa col Milan e poi si spegne. I problemi della Juve sono sempre a partita in corso, uguale col PSV. Col Milan nel primo tempo è stata equilibrata, poi nel secondo tempo il Milan è sparito e crollato fisicamente. Anche a San Siro all'andata contro l'Inter, la Juve giocò alla pari, poi ebbe 20 minuti di sbandamento sul 4-2 ma comunque c'era sempre stata"