Nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi, Giuseppe Pastore ha parlato della lotta scudetto. Il giornalista è sicuro, a trionfare alla fine sarà il Napoli di Conte. "Lukaku è il miglior assistman della Serie A. Lukaku non è stato costruito in un giorno da Conte, anzi con Udinese e Como è stato tra i peggiori in campo. Con Lazio ed Inter però si era già ripreso, con la Fiorentina però ha giocato una gara fantastica in una sfida importante".