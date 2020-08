Pastorello: “Ho portato Milito al Genoa facendo volare un contratto negli uffici della Lega”

A Federico Pastorello, noto agente, di Lukaku per esempio, il quotidiano sportivo AS ha dedicato un lungo articolo. Un’intervista nella quale ha raccontato alcuni aneddoti del suo lavoro da procuratore. Come quella volta che ha portato in Italia, al Genoa, Diego Milito, l’uomo che è poi diventato il Principe di tutti i sogni interisti.

Allora Dieguito giocava nel Saragozza ed era l’ultimo giorno di mercato quando Preziosi gli chiese un attaccante per il club rossoblù: «Mi hanno scritto alle tre del mattino e io due ore dopo ero al lavoro con il proprietario del Saragozza, Agapito, neanche un’ora di sonno e abbiamo parlato della possibilità di portare Milito in Italia. C’era molta tensione, non arrivavano i documenti nonostante la trattativa era ormai chiusa. Per questo ho dovuto prendere un aereo per consegnare in tempo il contratto. L’operazione si è chiusa qualche minuto prima rispetto alle 19, che era l’orario di chiusura del mercato e quando è arrivato il fax il mio collaboratore è corso ai box della Lega Calcio per consegnare i documenti ma la porta era chiusa. Così, non sapendo cosa fare ho pensato di lanciare il contratto all’interno del box dove si trovava il segretario del Genoa. Dopo 30 minuti è stato accettato il contratto che tecnicamente è arrivato alle 19.03 ma è stato comunque accettato».

(Fonte: AS)