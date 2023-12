Pastorello: “De Vij intelligente ad accettare il rinnovo con l’Inter. Acerbi? In estate…”

Sono tanti gli argomenti affrontati da Federico Pastorello intervistato da TMW Magazine. A proposito del rinnovo di Stefan de Vrij con l'Inter, l'agente ha dichiarato: "Stefan ha deciso di accettare il rinnovo con l’Inter proprio perché sapeva che ci sarebbe stato tanto spazio per lui. Le stagioni ora sono fatte da 60 partite, i concetto di essere titolare non è più come in passato: se non sei considerato un titolare a tutti gli effetti giochi comunque 35 partite".