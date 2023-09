Pato: “Credo in questo Milan. Vincere il derby auspicio per la seconda stella”

L'ex attaccante rossonero dice la sua in vista della sfida in programma domani a San Siro alle 18 contro l'Inter

Alexandre Pato, ex attaccante brasiliano del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di domani: "Se mi piace questo Milan? Molto, ed era necessario cambiare. È una cosa di cui parlava spesso Kakà: "Dopo un paio d'anni al massimo bisogna modificare l'assetto, perché gli altri alla fine ti conoscono". L'assetto va modificato, devi essere sempre un passo avanti, e Pioli lo è. Fa in modo che questo avvenga".