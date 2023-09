Inter, è Bastoni il regista aggiunto. Pavard e gli altri dovranno lottare per il posto

Nell'Inter di Inzaghi sembra tutto girare alla perfezione. Tre vittorie e zero gol subiti e ancora alcuni nuovi non si sono visti

"Una qualità che sembra accresciuta, per lo stato di forma dei tre centrocampisti, Calhanoglu in testa, ma anche perché l’Inter si muove come un corpo unico, sfruttando la variabile Bastoni (evidente nel 3-0), quasi un regista aggiunto, e l’imprendibile Dimarco, autore di un altro assist, dopo quello di Cagliari per Lautaro", scrive il Corriere della Sera.