Benjamin Pavard oggi non si è recato ad Appiano per allenarsi coi compagni: lo farà dalla seduta di domani

Niente allenamento oggi per Benjamin Pavard. Come riportato da Sky Sport, “Pavard alla fine non è venuto ad Appiano Gentile per allenarsi. Lo farà domani, ci sarà la prima presa di contatto col mondo Inter. Simone Inzaghi valuterà le sue condizioni e lo utilizzerà quanto prima in nerazzurro. Vedremo se ci sarà un’ultimissima operazione in mezzo al campo”, le parole dell’inviato alla Pinetina.