A Stamford Bridge, mentre erano in panchina per la partita amichevole contro il Chelsea (poi finita uno a uno, loro sono entrati in corsa.ndr), Benjamin Pavard e Denzel Dumfries hanno fatto sorridere i tifosi dell'Inter sulle note di una canzone techno che ha messo insieme vecchie hit. Un momento che il club nerazzurro ha condiviso sui social con i tifosi e che ha fatto incetta di like.