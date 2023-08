Sommer, Thuram e i subentrati: così Inzaghi sfrutta al meglio il mercato dell’Inter

Esordio vincente per l'Inter di Simone Inzaghi che inaugura la nuova stagione con una bella vittoria contro il Monza, griffata Lautaro Martinez. Tanti gli aspetti positivi per il tecnico piacentino che può sorridere anche per l'impatto che hanno avuto i nuovi acquisti, cinque dei quali sono partiti dalla panchina oltre ai due titolari Sommer e Thuram:

"Venerdì avevano calpestato l’erba del Meazza per la prima volta da giocatori dell’Inter. Sabato sera, con il contorno degli ormai soliti e noti cori lanciati dalla Curva, hanno respirato l’aria di un San Siro stracolmo. Sommer non è stato chiamato a particolari interventi, Thuram si è mosso con agilità al fianco del man of the match, Lautaro Martinez. Per il resto, gli altri nove titolari erano vecchie conoscenze dei tifosi, con in panchina un’ammucchiata di volti nuovi. Hanno iniziato a scaldarsi in gruppo, poi tutti dentro. E già arrivano i primi segnali", il commento de La Gazzetta dello Sport.