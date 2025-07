Il difensore francese è finito nell’occhio del ciclone dopo essersi fatto fotografare in Sardegna mentre giocava una partita a padel

Dopo le tensioni legate allo scontro tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, e i riflessi ancora evidenti all’interno dello spogliatoio, un nuovo caso infiamma l'Inter e stavolta il protagonista è Benjamin Pavard. Il difensore francese è finito nell’occhio del ciclone dopo essersi fatto fotografare a Porto Cervo, in Sardegna, mentre giocava una partita a padel insieme al connazionale Theo Hernandez. Nulla di strano, se non fosse che Pavard ha recentemente lasciato anzitempo il Mondiale per club a causa del riacutizzarsi di un infortunio alla caviglia.

"Sulla vicenda non ci sono stati commenti da parte del club nerazzurro. Ma è chiaro che in Viale della Liberazione si sarebbero aspettati maggiore attenzione da parte del francese, ufficialmente infortunato. La foto, insomma, è stata fuori luogo. A maggior ragione in un momento così delicato per gli equilibri nello spogliatoio. In più c’è l’idea che le parole di capitan Lautaro dopo l’addio al torneo potessero riferirsi anche a Pavard, non soltanto a Calhanoglu", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Da quel fastidio alla caviglia, in realtà, Pavard non si è più ripreso del tutto, visto che in finale a Monaco si è dovuto fare da parte dopo 53 minuti e negli Stati Uniti è tornato subito ai box dopo averci riprovato senza superare del tutto il guaio. Inevitabili le polemiche divampate sui social, dove si è fatto riferimento anche a quanto il padel solleciti le articolazioni della caviglia con il rischio di aggravare il problema. Qualcuno invece ha parlato di comportamenti fuori luogo e non necessari. In casa nerazzurra non si sentiva di certo il bisogno di quest’altra grana e, dopo aver sbollito in vacanza la delusione per una stagione senza trofei, sarà necessario ripartire con il massimo focus possibile".

