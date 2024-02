In Francia puntano gli occhi sulle prestazioni di Pavard in relazione al suo ruolo nella Francia di Deschamps. "Settimana dopo settimana - scrivono - Benji manda segnali positivi al ct della Nazionale francese in vista degli Europei del 2024. C'è però da interrogarsi sul futuro dell'eroe del Mondiale 2018. Nel 2022 l'allenatore lo aveva un po' passato in secondo piano tra le sue gerarchie, era alle spalle di Koundé e Disasi".

"Ma il 2023 del giocatore - continuano - è stato migliore. Per lui gol decisivo in Irlanda e doppietta ad ottobre contro l'Irlanda. Il calciatore nerazzurro dovrà competere con Koundé e Clauss per un posto nella lista dei convocati, tra i terzini destri, per gli Europei perché è in quella posizione che il CT francese preferisce schierare Pavard. Peccato, perché è al centro di una difesa a tre che viene utilizzato nell'Inter...".